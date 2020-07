Dl Rilancio, Pichetto: “È decreto emergenza senza disegno per futuro”

"Denominato prima decreto Aprile, poi Rilancio, in effetti è solo un decreto emergenza senza una visione e un disegno organico per il futuro". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto, durante la discussione sul Dl Rilancio, in una nota stampa.

“Forza Italia - ha aggiunto - si è da subito messa a disposizione per dare un contributo di idee e di collaborazione ma dal governo non sono arrivate risposte, non c'è stato alcun rapporto politico tra maggioranza e opposizione. Venendo ai contenuti, era assolutamente necessario affrontare la questione imprese ma si è scelta un'altra strada impedendo alle imprese e alle famiglie di individuare percorsi per costruire il loro futuro. Bisognava mettere ordine nella nostra legislazione invece si è introdotto altro disordine con un decreto monstre che prevede ben 113 decreti attuativi. Insomma, la maggioranza ha perso la bussola con proposte varie e contraddittorie (meno Iva, meno cuneo fiscale, meno Imu, meno Irpef) nessuna di queste andata in porto".