Tutti in carrozza, da settembre tornano i treni storici nella vicina Valsesia

Il progetto dei Treni Storici sulla Ferrovia della Valsesia prende avvio anche in questo 2020. L’interesse e la partecipazione dimostrati in questi anni da parte di tanti appassionati, non potevano fermare la Fondazione FS Italiane con il suo Direttore Francesco Cantamessa nostro concittadino onorario, la Regione Piemonte con l’Assessore Vittoria Poggio sempre molto vicina alla nostra Città, la nostra Amministrazione e l’Associazione Museo Ferroviario Valsesiano nella riproposta dell’iniziativa, che vedrà la collaborazione anche del Comitato per l’Alpàa e di numerose altre Associazioni del territorio.

La novità di quest’anno è che per poter trascorrere più tempo in Città, ammirandone tutte le sue bellezze, la partenza dei treni è prevista da Novara. Queste le date in programma:

- domenica 6 settembre – Il treno della montagna

- domenica 11 ottobre - Jazz rail, una festa viaggiante con i classici del jazz

- domenica 8 novembre – Il treno dell’ Arte e della Cultura

- martedì 8 dicembre – Il treno di Natale

Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate attraverso il sito internet dell’Associazione Museo ferroviario Valsesiano, nella sezione dedicata ai viaggi con il treno storico https://www.museoferroviariovalsesiano.it/tour/novara-varallo/. Ogni altra informazione utile ( orari, prezzi ecc.) è disponibile sempre sul sito dell’Associazione citata.