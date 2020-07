Concerto al lago del Mucrone. Erika Vallera: "Roberto Binetti è un gradito ritorno sulle nostre montagne"

Le Funivie Oropa organizzano per domenica 19 luglio alle 15:00 un concerto di pianoforte e contaminazioni elettroniche al lago del Mucrone. Ad esibirsi Roberto Binetti, rinomato pianista e compositore milanese, esponente del Modern Neo Classical, che proporrà un repertorio fatto di nuove ed emozionanti composizioni nate durante il periodo della quarantena milanese, oltre a già noti successi.

Le funivie saranno aperte dalle 8,30 sino alle 18 con orario continuato. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook o il sito www.funivieoropa.it

Erika Vallera, consigliere fondazione funivie Oropa: “Si tratta di un gradito ritorno. E' il terzo anno consecutivo che Roberto Binetti si esibisce sulle nostre montagne e la fondazione è molto felice di questa collaborazione, le sue musiche si sposano perfettamente con l'armonia della natura. Quest'anno tornerà ad esibirsi nella cornice del lago, per l'occasione è stata sistemata una piattaforma galleggiante come già fatto nel recente passato”.

Con l'occasione sarà presentato al pubblico biellese il nuovo brano A New Path. “E' un brano – spiega Roberto Binetti - ispirato al silenzio in cui eravamo avvolti durante il periodo del lockdown, al mondo sospeso che tutti abbiamo vissuto. Il brano pubblicato recentemente sul mio profilo Spotify ha già oltre 17.000 ascolti ed il videoclip con le immagini del nostro solitario cammino, che è anche un nuovo cammino interiore, ha avuto un grande riscontro, molte persone si sono identificate".

L'area scelta per il concerto consente un ampio distanziamento sociale. Si ricorda in ogni caso che è obbligatorio l'uso della mascherine per il trasporto in funivia e nelle aree chiuse.