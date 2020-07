Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero vanno in scena i Mercoledì Musicali

Questa sera, 15 luglio, alle 20 , presso il Caffè Bistrot di Palazzo Ferrero, iniziano gli appuntamenti Mercoledì Musicali nel chiostro del palazzo sotto la direzione artistica del Biella Jazz Club. Il primo in calendario vedrà in pedana "Silver Wheel", Max Tempia all'organo hammond e Fabio Buonarota alla tromba. Duo molto affiatato e spesso utilizzato in molti progetti musicali e registrazioni.

Fabio Buonarota originario di Busto Arsizio, ma biellese di adozione, è un affermato trombettista sia nel jazz che nel pop. Attualmente nella band di Mario Biondi ha all’attivo moltissime collaborazioni importanti con musicisti internazionali e big band italiane e straniere, ha inciso nel 2020 un album con “Circus Quartet” proprio con Max Tempia alle tastiere. Max Tempia pianista, tastierista e grande cultore dell’organo hammond. Attualmente direttore musicale della ZagoBoogie Band, orchestra del Maurizio Costanzo Show (can5) e pianista nella band di Domenica In (raiuno). Endorser e consulente per Crumar, azienda di strumenti musicali, ha all’attivo moltissime collaborazioni con artisti pop, jazz e blues, decine di trasmissioni televisive per le più importanti reti televisive. Il repertorio del duo è legato al linguaggio “modern jazz” con contaminazioni funk e pop, un programma divertente e molto accattivante per il pubblico.

Seguiranno mercoledì 22 i "Cookies Trio" e mercoledì 29 "Punto DoppioG" con Giò Panato alla voce e Giulia Salgarella alla voce.