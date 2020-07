Violento nubifragio su Biella, strade allagate e sottopassaggio di corso San Maurizio chiuso al traffico

Il violento nubifragio che si è abbattuto questo pomeriggio a Biella ha creato non pochi disagi alla viabilità. In alcune zone della città si sono registrate segnalazioni di allegamenti alle carreggiate, come in via Lamarmora, dove le auto hanno proceduto a passo d'uomo per evitare di perdere il controllo del mezzo sul manto stradale. Ma non solo. Sommerso dall'acqua anche il sottopassaggio di Corso San Maurizio che, al momento, risulta chiuso al traffico. Diversi gli interventi delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco per garantire la viabilità tra i quali alcuni cavi dell'alta tensione che hanno creato problemi nel comune di Valdilana.