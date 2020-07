Valdengo piange la morte di Luca Ugliengo: aveva solo 61 anni

La notizia dell'improvvisa morte di Luca Ugliengo ha addolorato profondamente l'intera comunità di Valdengo. Aveva solo 61 anni. Oltre alla sua attività di geometra in un'impresa di costruzione, Ugliengo aveva ricoperto il ruolo prima di consigliere comunale poi di assessore con delega all'ufficio tecnico nelle amministrazioni a guida Gronda dal 2004 al 2014.

“Era un amico e un collega. Non ci aspettavamo una cosa del genere – spiega il vicesindaco Sergio Gronda – Ci conoscevamo da molti anni e apprezzavamo il suo impegno in Comune. Era una persona puntuale e competente”. Anche il sindaco Roberto Pella si unisce al dolore della famiglia: “Mi stringo fortemente alla moglie e ai figli. Sono sconvolto e ancora adesso non mi capacito di questo. Mi capitava spesso di parlarci vivendo a pochi metri di distanza. Esprimo le condoglianze di tutta l'amministrazione comunale verso un uomo che ha assolto per diversi anni i doveri di consigliere e assessore”.

La veglia di preghiera avrà luogo a Valdengo oggi, 15 luglio, alle 20 nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Sempre qui si terranno i funerali domani, 16 luglio, alle 15.