Stipula polizza per l'auto, ma non esiste. Denunciate due donne dai Carabinieri per truffa

Brutta avventura per un biellese attratto dalle vantaggiose condizioni di una polizza online. Ha deciso, infatti, di contattare l'inserzionista e, dopo aver firmato un prestampato, ha effettuato il pagamento di circa 250 euro. Ci sono voluti però alcuni giorni prima che realizzasse che in realtà la sua auto non aveva alcuna copertura assicurativa e che era stato vittima di una truffa ben progettata.

Inutili i tentativi di ricontattare il titolare dell'inserzione, nel frattempo sparito senza lasciare tracce e irreperibile al telefono. Il biellese ha, in seguito, sporto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri di Occhieppo Superiore. Dopo opportune indagini, i militari dell'Arma sono risaliti a due donne, 66 e 54 anni, residenti a Napoli. Ora entrambe dovranno rispondere dell'accusa di truffa in concorso.