Nuovo caso in superstrada Biella Cossato: ieri un altro giovane la percorre in bicicletta

Ancora un uomo in bicicletta sulla superstrada Biella Cossato. E scatta nuovamente il pericolo e il timore tra gli automobilisti in transito.

A distanza di due settimane dall'extracomunitario in contromano (LEGGI QUI) e a sole 24 ore dal biellese che stava camminando tranquillamente per tornare in Valle Elvo (LEGGI QUI), ieri mattina è stato notato un altro giovane all'altezza di Vigliano.

E nuovamente sulla strada regionale 142. Si tratta di un maliano domiciliato a Biella e prontamente una pattuglia dei Carabinieri lo ha fermato e ha provveduto alla contravvenzione.