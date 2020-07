Sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri le cause dell'incidente successo poco prima delle 16 a Vigliano in via Stazione. Due auto, una Bmw X5 e una Citroen C3, si sono scontrate causa una possibile mancata precedenza. Tanto spavento da parte dei conducenti che fortunatamente sono rimasti illesi.

A calmare gli animi dei due automobilisti, gli stessi militari che hanno poi provveduto a veicolare il traffico chiaramente rallentato. Danni alle autovetture.