Biella, nuda lancia bicchieri e bottiglie per strada dal balcone poi aggredisce i poliziotti

Momenti di tensione ieri pomeriggio a Biella. Intorno alle 17, due volanti della Polizia di Stato sono intervenute in via Pietro Micca in quanto era stata segnalata una donna che lanciava dal balcone di casa bicchieri e bottiglie sui passanti. Stando alle ricostruzioni del caso, gli agenti intervenuti riuscivano ad entrare nell’appartamento dove la donna, svestita, li accoglieva completamente ubriaca, farneticando frasi senza senso in italiano, inglese, tedesco e spagnolo.

Neppure l’arrivo della madre calmava la giovane donna che aggrediva gli operatori del 118 intervenuti, costringendo gli agenti di Polizia a bloccarla. Veniva quindi sedata ma poco dopo, secondo le testimonianze, riprendeva la sua aggressione cercando di strappare le mascherine anticovid ai poliziotti, graffiandoli e colpendoli con calci. Veniva quindi ammanetta e nuovamente sedata dai sanitari che solo a questo punto riuscivano portala in ospedale per le visite del caso.

Due agenti riportavano lesioni a causa dei calci e graffi della donna. La donna, 35 anni, veniva quindi indagata per i reati di getto pericoloso di cose, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.