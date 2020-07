La volpe e il sindaco, l'incontro immortalato in un video

La volpe e il sindaco. Non è l'inizio di una favola classica di Esopo, o Fedro, ma l'incontro avvenuto pochi giorni fa tra l'animale selvatico e il sindaco di Mezzana Mortigliengo, Alfio Serafia. A raccontare la magica esperienza lo stesso primo cittadino, che ha avuto il tempo anche di riprendere il tutto con il proprio cellulare: “Lunedì sera stavo andando in Pro Loco per una riunione quando all'improvviso ho visto questa volpe, a pochi passi dal ciglio della strada, immobile ad osservarmi. Non si è spaventata, anzi era molto curiosa. È stato uno spettacolo incredibile. È la dimostrazione di come, durante il lockdown, la natura si sia riappropriata di alcuni spazi”.

Ma non è stato l'unico incontro. “Ieri pomeriggio, in qualità di segretario provinciale di Aido Biella, stavo girando per Mezzana in compagnia del direttivo quando abbiamo incrociato altre tre volpi durante il tragitto. Ne sono rimasti meravigliati. Stanno cominciando a diventare un'attrazione in paese”.