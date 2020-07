Come adattarsi velocemente all’estero

Quella di trasferirsi all’estero non dovrebbe essere mai una scelta da fare a cuor leggero. Troppo spesso si è sentito di persone che lasciano la terra d’origine piene di speranza e di entusiasmo, per rendersi conto che le cose, lontani da casa, non sono tutte rose e fiori.

Se si sbaglia l’approccio, dopo poco tempo non solo l’entusiasmo iniziale sarà svanito del tutto, ma il desiderio di tornare a casa riaffiorerà in maniera prepotente. Ci sono molti che vedono, nella scelta di emigrare, l’unica strada percorribile per assicurarsi un futuro, o per farlo per la propria famiglia.

In questo articolo parleremo di alcuni consigli utili per velocizzare il periodo di adattamento.

Consigli per chi si trasferisce all’estero

Quello di imparare la lingua è il primo scoglio che bisogna affrontare. In molte città estere ci sono dei corsi organizzati dalle autorità locali per gli stranieri. Altrimenti, potremmo optare per un corso di lingua online. Non rimandiamo lo studio della lingua, pensando che sia qualcosa che potremo imparare in automatico. Relazionarsi da subito con le persone locali sarà la chiave del nostro successo, e non potremo farlo se non consociamo minimamente la lingua.

Quando ci trasferiamo in un posto, instauriamo da subito i nostri rituali. Troviamo il nostro bar preferito, il nostro nuovo parrucchiere o il ristorante che più ci piace. Sono tutte queste piccole cose che renderanno il nuovo posto “casa nostra”.

Informiamoci delle attrattive presenti nelle vicinanze. Regaliamoci dei momenti di relax per delle gite fuori porta, per visitare paesaggi naturali e per conoscere le caratteristiche tipiche del territorio che lo rendono unico.

Noi italiani siamo molto legati alla nostra cucina. Siamo forse il popolo che più difficilmente si adatta alla cucina estera. Oggi, però potremmo farci confezionare un pacco contenenti i prodotti della nostra terra che più ci mancano e farcelo spedire. Molti corrieri effettuano consegne in tutta Europa in 24 h.

Non commettiamo l’errore di risparmiare sull’appartamento. Non stiamo dicendo che dovremo affittare una reggia, ma che è importante che la propria abitazione sia un luogo dignitoso nel quale ci possiamo sentire a nostro agio.

Molti sono disposti ad accontentarsi di vere e proprie catapecchie o di condividere una casa con altri inquilini pur di risparmiare. Valutiamo bene se questa può essere la scelta migliore. Soprattutto nel primo periodo, che è quello più duro e stressante, non sarebbe saggio privarci di un luogo confortevole dove tornare dopo una dura giornata di lavoro.

Teniamoci informati su quello che succede nel posto in cui ci siamo trasferiti. Iniziamo a leggere il giornale locale, anche online. Questo ci offrirà tanti spunti di conversazione.

Come abbiamo accennato, il primo periodo è il più difficile. Se partiamo con questa consapevolezza, non facciamo l’errore di tornare appena sentiamo la mancanza di casa. Resistiamo qualche mese, magari facendo più spesso delle videochiamate con i nostri familiari ed amici.

Se saremo disposti a stringere un po’ i denti all’inizio, successivamente la strada sarà in discesa, e potremo vedere i frutti dei nostri sacrifici!