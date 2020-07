Occhieppo Inferiore, arrivata donazione per i centri estivi

Ogni anno il comune di Occhieppo Inferiore spende circa 10 mila euro per dare un aiuto concreto alle famiglie del paese che hanno bisogno di un aiuto economico per il pagamento della quota del centro estivo. Questi soldi andavano alle famiglie con bambini della scuola frequentanti l’infanzia e i ragazzi delle scuole primarie di primo e secondo grado. Questo 2020, però, è diverso: l’epidemia di Covid-19 si è tramutata in un danno economico non indifferente per quasi tutti gli italiani. Vista la situazione critica, la scelta, come racconta il sindaco, è stata quella di rimborsare almeno il 50% della quota del centro estivo a tutte le famiglie residenti ad Occhieppo Inferiore.

“Stiamo spendendo di più - racconta Monica Mosca - ma è giusto farlo. In caso di bambini con disabilità o problemi gravi, rimborsiamo anche più della metà della quota. Il costo dell’operazione è sicuramente più alto a causa della pandemia e, perciò, sono stata davvero lieta di ricevere la chiamata di Franco Crosa”. La telefonata era, infatti, di un membro importante della Pro Loco di Occhieppo interessato a donare una somma importante di denaro purché venisse sfruttata a dovere.

“L’idea che ho avuto - continua il primo cittadino - è stata quella di metterli nel fondo dei centri estivi. Crosa mi ha spiegato che quei soldi erano stati raccolti grazie ad un evento in cui erano presenti dei giochi per i più piccoli. L’intenzione di quella raccolta fondi era quella di utilizzarli per creare altre attività, ma questo non si è mai verificato. Il membro della Pro Loco ha pensato bene, allora, di chiamarmi per sapere a chi potesse donare quella cifra. I centri estivi mi sono sembrati la destinazione più ovvia. Quest’anno essi saranno gestiti dall’associazione Cam e da Iris”.