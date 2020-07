Suzuki Swift Sport Hybrid, carattere e grinta in evoluzione. Il pilota Simone Goldoni: "Ottimo esordio"

Post RallyLana con una lente d'ingrandimento nello stand della concessionaria AutoJunior, sull'esordio di un'auto ibrida come la Suzuki Swift Sport Hybrid. Ottimo l'esordio a Biella. "E' stato un esperimento -commenta il pilota Simone Goldoni- ma abbiamo visto che ha enormi potenzialità".

Con Biella inizia un percorso di test che si protrarrà per tutto il 2020. Prossima tappa per la Suzuki Swift Sport Hybrid sarà tra meno di 14 giorni al Rally di Roma, prova valida per il campionato italiano. Obiettivo, invece, per il prossimo anno, inserirla nel trofeo Suzuki Rally Cup.