Pallacanestro Biella, arriva Marco Laganà

Edilnol Pallacanestro Biella è lieta di annunciare l'ingaggio per la stagione 2020/21 di Marco Laganà. Nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1993, Marco torna a indossare i colori rossoblù dopo l'esperienza biellese conclusasi nel 2013/14 quando fu grande protagonista agli ordini di coach Fabio Corbani nella cavalcata che portò Biella a vincere la Coppa Italia LNP. Playmaker versatile cresciuto nel settore giovanile di Biella, nell'ultima stagione Laganà ha indossato la maglia di Capo d'Orlando viaggiando a quasi 19 punti, 6 rimbalzi e 4 assist di media nei quindici incontri disputati con la maglia dei siciliani.

"Sono molto contento di poter tornare a indossare questa maglia - le prime parole del nuovo playmaker dell'Edilnol - Sono qui, con la stessa voglia di sempre. La gente come noi non molla mai, l'ho imparato a Biella". Il presidente di Pallacanestro Biella Antonio Trada ha dichiarato: "La nuova stagione comincia con il piede giusto, torna a Biella un ragazzo di grande valore che è cresciuto da noi e che lo scorso anno ha disputato un grande campionato. Siamo felici di riaccoglierlo e sicuri che insieme ci prenderemo delle soddisfazioni". Laganà è il primo tassello dello scacchiere rossoblù, un elemento di assoluto livello per il campionato di A2.