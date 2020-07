RallyLana soddisfacente per gli equipaggi Biella Corse

Risultato tutto sommato soddisfacente per tre dei quattro equipaggi Biella Corse al via del 33° Rally Lana, che si è corso questo fine settimana (sabato 11 luglio e domenica 12 luglio 2020) a Biella. Al termine, i primi a transitare sulla pedana d’arrivo sono stati Pierangelo Tasinato e Simone Bottega, in gara su di una Skoda Fabia R5. Hanno concluso al 15° posto assoluto, dodicesimi di gruppo R e noni della classe R5. “La gara è andata bene” ha dichiarato al termine il pilota.

“Ci siamo davvero divertiti e non posso che dirmi soddisfatto. Voglio ringraziare il team Miele che ci ha fornito un’ottima vettura e ci ha assistito in modo molto professionale, dall'inizio alla fine!” Hanno invece concluso al 51° posto, undicesimi di gruppo N e ottavi della classe N2, Giacomo Bizzini e Ilvo Rosso, al via con una Citroen Saxo N2/S2.

“Non possiamo lamentarci” ha commentato al termine il pilota. “Sabato siamo stati un po’ sfortunati ma domenica è andata meglio; e, attaccando un po’ di più, i risultati si sono visti”. Marco Puddu e Ornella Blanco Malerba, invece, in gara con una Peugeot 306 RS 2.0, hanno terminato la gara al 69° posto assoluto, secondi della categoria Racing Start e primi della classe RS 2.0. Niente male visto che la loro è una vettura praticamente di serie.

“Ieri sera siamo partiti un po’ male” ha spiegato il pilota “ma poi abbiamo preso confidenza con la macchina e le cose sono cambiate. Per cui siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto!”. Rally da dimenticare, invece, per gli sfortunati Davide Deandreis ed Enrico Gatto, al via con una bellissima e “tanto sospirata” (era una sorta di regalo di compleanno) Renault Clio S1600. La loro gara, infatti, non è praticamente nemmeno cominciata; sono stati fermati da un problema elettrico che li ha costretti al ritiro ancora prima della prova speciale numero 1.

“Purtroppo fa parte delle gare” è stato il mesto commento del pilota. “Spiace molto dirlo ma il mio sogno, purtroppo, non si è avverato. Ringrazio tutti per il calore ricevuto in questi giorni e per il resto … ci rifaremo!”. Terminato questo stranissimo Rally (che, va ricordato, si è corso “a porte chiuse” in ossequio a quanto disposto dal DPCM 11-06-2020 “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”), Biella Corse tornerà in gara con un equipaggio al Rally di Roma Capitale (dal 24 al 26 luglio); poi sarà al Rally di Salsomaggiore Terme (1 e 2 agosto) e quindi, dopo la pausa estiva, al Rally Città di Torino (11 e 12 settembre).