RallyLana: "Grazie di cuore a tutti"

Mai come stavolta il RallyLANA deve dire grazie. A tutti, proprio a tutti. Grazie a chi l’ha disputato, perché ha dato vita a una splendida pagina di sport. Grazie a chi l’ha sostenuto, con professionalità e stavolta con l’indispensabile coinvolgimento al di là dei ruoli per superare le difficoltà insite in una manifestazione inevitabilmente ingabbiata da norme governative e protocolli. Istituzioni, enti locali, forze di polizia, associazioni e singoli esponenti della comunità biellese sono stati decisivi nel consentirla e nel portarla felicemente a termine.

Grazie a chi l’ha supportato, anche al di là del momento e delle convenienze. Gli sponsor hanno voluto esserci anche se non poteva esserci il pubblico, e crediamo lo abbiano fatto perché sanno che questo evento è sempre più significativo a livello nazionale, e non solo, e apprezzato a livello locale. Grazie a chi ha accettato il limite di non poter assistere di persona alle prove speciali e ai tanti che hanno voluto comunque salutare gli equipaggi lungo i trasferimenti, dove era possibile. Rispettando con coscienza civile anche divieti non facili da accettare e sicuramente poco comprensibili nella loro logica. Grazie a chi lo ha realizzato. Dai vertici sino all’ultima delle tante persone della macchina organizzativa che hanno consentito che la gara si svolgesse con successo e senza intoppi.

Grazie a chi lo ha diffuso con i testi e con le immagini. Anche i rappresentanti dei media hanno dato il loro lodevole apporto. Anche per giornalisti, fotografi, cameramen, non è stato facile lavorare, ma lo hanno fatto con spirito collaborativo e bene. E i risultati sono riscontri media straordinariamente positivi in quantità e in apprezzamento del rally. Già da oggi rallyLANA.ALIVE e New Turbomark, forti di tutto questo,guardano alla prossima edizione, che vogliono sia straordinaria e con il calore del pubblico in ogni momento.