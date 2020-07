Luce e gas per ufficio: come trovare il fornitore più conveniente

In un qualsiasi ufficio, come in un'abitazione, occorre avere regolare fornitura di luce e gas. I consumi, ovviamente, saranno differenti rispetto a quelli di un privato, specie se l'azienda è di dimensioni notevoli. In questo caso, scegliere il fornitore più conveniente può risultare complicato vista la mole di offerte presenti sul mercato, ma basta consultare il sito di chescelta.it per avere tutte le informazioni necessarie al fine di individuare quella migliore. Inoltre, questo portale offre la possibilità di mettere a confronto tutte le soluzioni, così da avere subito sott'occhio tutti i pro e i contro di ogni gestore.

Innanzitutto è utile capire quale sia il consumo durante la settimana: se l'ufficio è aperto solo dal lunedì al venerdì, può essere utile cercare tariffe che garantiscano un risparmio soprattutto durante i giorni feriali, mentre se si tratta di un'attività aperta 7 giorni su 7 il discorso cambia. Un altro aspetto da valutare riguarda il consumo di gas che, rispetto a quello dell'elettricità, potrebbe essere di gran lunga inferiore.

Un gestore come E On, ad esempio, fino a un certo limite prevede la fatturazione bimestrale per l'elettricità, mentre per il gas la frequenza dei pagamenti dipende dal reale consumo. Un altro grosso vantaggio è quello di poter usufruire di prezzi bloccati per 12/24 mesi: tale offerta, ovviamente, va valutata secondo i parametri di cui già accennato, perché uniformando la tariffa nel tempo non si considerano i periodi in cui l'elettricità o il gas non vengono usati (giorni festivi o di chiusura per ferie). In questi casi, è sempre meglio optare per la tariffa bioraria, che invece tiene conto anche di queste variabili.

Inoltre, i costi in bolletta possono dipendere anche dalle variabili sul mercato delle singole fonti energetiche: anche in questi casi l'azienda ha facoltà di decidere se avere un prezzo bloccato o lasciare che fluttui a seconda del momento, arrivando a spendere anche meno in determinati periodi. E On chiama queste due modalità "profilo sicuro" e "profilo variabile".

Così come accade anche per i privati, anche piccole e grandi imprese possono decidere in piena libertà la modalità di pagamento preferita: esiste il comodo RID (o addebito diretto sul proprio conto corrente aziendale), la formula dei bollettini postali o il bonifico. Accedendo tramite il portale dedicato, è persino possibile pagare le bollette con carta di credito o circuito PayPal.

Molti fornitori, poi, offrono la grande opportunità di garantire l'erogazione di luce e gas solo ed esclusivamente attraverso fonti rinnovabili. L'azienda che vuole contribuire all'ecosostenibilità ambientale, quindi, potrà fare una scelta consapevole risparmiando ma con un occhio di riguardo all’ambiente.

Ovviamente, nella scelta del gestore più conveniente per un'azienda, occorre verificare anche altri parametri, quali la presenza di un'assistenza clienti dedicata che sia veramente efficiente e pronta a rispondere ad eventuali dubbi. Un fornitore noto come Edison, ad esempio, propone la "Prontissimo Business", un vero e proprio filo diretto con la centrale telefonica che è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso sia necessario intervenire sull'impianto elettrico, si riceve immediatamente supporto: ciò diventa fondamentale per non perdere mai preziose ore di lavoro.

L'attivazione delle utenze può avvenire spesso anche tramite web, in piena autonomia, e inviando semplicemente alcuni dati relativi all'azienda. Il cliente potrà, quindi, provvedere in tempi davvero brevi a nuovi allacci, volture o cambi di tariffa. A tal proposito, è anche interessante verificare quali sono i costi di attivazione presso le varie compagnie e cosa comprendono nell'offerta. Di solito, se si decide di passare alle fonti energetiche rinnovabili, essi sono abbattuti o persino azzerati.