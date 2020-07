Monastero Mater Carmeli - Giovedì la festa Titolare di Maria, Madre del Carmelo, sotto la tenda "Horeb"

Al Monastero Mater Carmeli, giovedì 16 luglio 2020, Festa Titolare di Maria, Madre del Carmelo, Patrona dell’Ordine Carmelitano. La giornata offrirà delle opportunità di preghiera, meditazione e messe. Tutta la liturgia si svolgerà sotto la Tenda Horeb, allestita nella zona parcheggio del Monastero, offrendo spazi comodi e di distanza, indicate dalla situazione che stiamo vivendo. In un tempo che ci chiede tanta energia spirituale, fisica e intellettiva per cercare di capire dove stiamo andando, dove sta andando la nostra società, fermarsi a riflettere e meditare può essere cosa saggia! Ti offriamo una giornata di sosta tra il verde del bosco, il suono della natura è rigenerante, la preghiera ti unirà al tuo centro interiore, il tuo cuore potrà mettere davanti a Maria, che noi chiamiamo Madre e Sorella, ogni tua preoccupazione e bisogno. Pregheremo anche per tanti che in questo tempo hanno purtroppo perso i loro cari a causa della pandemia. Affideremo a Maria i nostri sogni e i nostri progetti perché possiamo tutti continuare ad affrontare il futuro con fiducia!

Le Sorelle Carmelitane ti invitano a partecipare ai loro prossimi appuntamenti di preghiera.

Mercoledì 15 luglio: h 17,30 rosario, canto dei primi vespri solenni, h 18,30 Celebrazione Eucaristica (nella Tenda “Horeb”).

Giovedì 16 luglio: Solennità della B.V.Maria del Monte Carmelo

h 7,30 Celebrazione Eucaristica, presieduta da D.Carlo Dezzuto. Segue canto dell’ora media.

h 11,45 Canto dell’ora sesta e preghiera di “supplica” alla Madonna.

h 16,00 Canto dell’ora nona con adorazione del Ss.mo Sacramento e recita del rosario.

h 17,30 Canto del Vespro

h 18,30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Roberto Farinella (tutta la preghiera della giornata sarà nella Tenda “Horeb”). La preparazione alla Festa si sta realizzando attraverso una “novena” un po’ particolare: stiamo inviando messaggi “colorati”! Sulla home page del nostro sito potrete leggere i colori che ci possono aiutare ad affrontare le giornate con un pizzico di arcobaleno negli occhi!

Festa della Madonna del Carmelo - Diventiamo artisti con Maria! Ogni festa ha il gusto dell’attesa. Anche le feste liturgiche si preparano con giorni di attesa speciale che prendono il nome di “novena”: nove giorni, un tempo simbolico, per prepararsi a vivere con particolare concentrazione la ricchezza che la festa porterà con sé. Il prossimo 16 luglio sarà la festa della Madonna detta “del Carmelo”.

Il Monastero di Biella Chiavazza porta proprio il nome di Maria Madre del Carmelo. Festeggiamo quindi l’onomastico della nostra casa! Come carmelitane facciamo parte di una “famiglia” che ha le sue origini sul Monte Carmelo, nella Terra santa. Su questo piccolo monte alto appena 600 metri, nel lontano 1200 è stato costruito il primo Monastero e la Cappella e in questa Cappella è stata messa una immagine della Madonna che dal Monte ha preso il nome: “Madonna del Monte Carmelo”.

La festa del 16 luglio è quindi doppia: perché il nostro Monastero porta il nome della “Mater Carmeli” e perché tutta la nostra Famiglia religiosa sparsa nel mondo ringrazia Maria del Carmelo per la sua protezione e vicinanza di madre e sorella. L’idea quest’anno è di prepararci alla festa con una “novena” un po’ speciale: nella Cappella in via del Bottegone 9 alle 17,30 di ogni giorno stiamo vivendo un momento classico di preghiera con il rosario, il canto del vespro e una meditazione mariana. Insieme a questo ci alleneremo idealmente a tenere il pennello in mano insieme a Maria per diventare degli artisti che sanno dipingere un mondo bello. Con dei brevi messaggi vi raggiungeremo ogni giorno con il colore da usare!