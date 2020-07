Biella, torna il soggiorno marino per terza età: dal 20 luglio aprono le iscrizioni

A Biella tornano i soggiorni marini della terza età. L’assessorato alle Politiche sociali della città organizza un soggiorno marino dal 30 agosto al 13 settembre 2020 (15 giorni – 14 notti) a Villamarina di Cesenatico. La quota di partecipazione è di 579 euro (in camera matrimoniale o doppia), con supplemento singola 125 euro. Il soggiorno si effettuerà al raggiungimento di almeno 25 partecipanti.

La partecipazione è riservata in via prioritaria agli ultrasessantenni residenti nel Comune di Biella, nei limiti dei posti disponibili. Le camere singole sono disponibili in numero limitato e verranno assegnate a sorteggio se il numero delle richieste supererà le camere disponibili. I non residenti saranno collocati in lista di attesa. Per ulteriori informazioni clicca qui.