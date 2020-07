"Alle Tattoo" e "Hair Queen": arriva l'evento dell'anno a Pettinengo

Siete pronti per partecipare a due giorni di fuoco con l'evento più atteso di sempre? Arriva a Pettinengo "Alle Tattoo", il più famoso dei tatuatori con un curriculum incredibile. Colui che ha tatuato ad alta quota che tatua i personaggi più famosi e si è aggiudicato un Guinness World Records per la sessione di tatuaggi più lunga al mondo, sta arrivando nel Balcone del Biellese.

Volete farvi tatuare da lui e farvi fare la barba dalle Barber? Cosa state aspettando? Non potete perdervi questa occasione unica! Scegliete il disegno che preferite e chiamate al numero: 338.8944626 per prendere l'appuntamento. L'evento si svolgerà presso il salone di Hair Queen, in via Roma 35 a Pettinengo e due saranno le giornate di fuoco, all'insegna del divertimento e della buona compagnia: il 15 e il 16 luglio 2020, dalle 10 in poi. Alessia Cavalieri, Ilenia Meggiorin, Ester Cartello, Giulia Sambinello e Samanta Duò vi aspettano!

Barba e Tatuaggi a Pettinengo + tante collaborazioni da non perdere! Le Barber Women saranno super attive per farvi il cambio look più strong, sexy e accattivante di sempre, svolgendo il loro lavoro con passione, destreggiandosi tra rasoi e forbici. "Alle Tattoo" vi farà un tatuaggio unico, inimitabile per la sua tecnica particolare. Non mancherà tanta musica per scatenarvi e rendere la giornata divertente, come ben sapete, succede spesso in salone.

A disposizione dell'evento ci saranno altre attività del paese che abbiamo a cuore: troverete, infatti, tantissimi buoni piatti da gustare, con apertura straordinaria a L'Osteria del Centenario. Se arrivate da fuori e volete pernottare in un posto mozzafiato, vi consigliamo di scegliere B&B Balcone del Biellese con Marisa che vi preparerà una colazione ricca di dolcezza.

Una grande festa in paese vi aspetta per assaporare tutto il gusto dell'estate, ricordatevi di prendere il vostro appuntamento, sia per il look che per il tatuaggio!