Dopo mesi di lockdown torna il Biella Jazz Club, si ricomincia a Candelo

E' con grande piacere che il Biella Jazz Club annuncia la ripresa delle attività concertistiche nel post-covid ripartendo proprio da una delle rassegne più sentite per l'associazione biellese, il "Jazz Summer" al torchio di Candelo. Quest'anno la rassegna porterà il nome di Antonio Barbirato, recentemente scomparso, che auspicava la ripresa dei concerti estivi, insieme al fratello Alberto.Dopo i mesi di lockdown, dove anche il Jazz Club è stato chiuso, è un privilegio poter riportare a Biella la grande musica del sodalizio biellese ricominciando proprio dal Ricetto, luogo ormai legato ai grandi concerti.

Quest'anno la rassegna è finanziata dalla Fondazione CRB e dalla Fondazione CRT , le quali hanno voluto premiare l'impegno dell'associazione nella divulgazione della musica e della cultura ingenerale. Il primo concerto, giovedì 16 alle 21,30, sarà affidato ai musicisti del Biella Jazz Club con Max Tempia all'hammond e Massimo Serra alla batteria, affiancati da Max De Aloe all'armonica e Fabio Buonarota alla tromba. Max De Aloe, famoso armonicista, ha collaborato con i grandi jazzisti internazionali come Gianni Coscia, Daniele di Bonaventura, Jesper Bodilsen e Paolo Fresu e sarà con lui in sardegna per i seminari estivi. Fabio Buonarota, originario di Busto Arsizio, ma candelese di adozione, è da tempo nella band di Mario Biondi e ha suonato con importanti big band.

Per giovedì 23 luglio è attesa "La Familia Loca" di Eduardo Cespedes e Virginia Quesada, saranno in trio per una notte Cubana all'insegna della musica latina. Giovedì 30, per la prima volta a Biella, il trio vocale swing "Mc Keeney Sister" ( Elena Caligiuri, Milena Macchini, Clelia Giardina) trio milanese accompagnate da chitarra e contrabbasso, che faranno rivivere la musica anni cinquanta, dallo swing americano agli"anni ruggenti" del trio lescano. Già in programmazione le date di agosto con grandi artisti. Si prega di prenotare per gli eventi e saranno previste le regole del DPCM in vigore per il distanziamento e l'anti contagio dovute al covid-19.