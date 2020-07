Incidente ad Andorno senza feriti: protagonisti un giovane di 22 anni e un 63enne

Incidente stradale ad Andorno nella giornata di ieri. Un'automobilista, per cause non motivate, ha urtato con la propria macchina un'altra vettura regolarmente parcheggiata. I protagonisti sono un giovane di 22 anni su Opel Adam e un uomo di 63 anni su Ford Fiesta, entrambi residenti in Valle Cervo. Illesi i conducenti.

Sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori di Pulizia e Ambiente per la rimozioni dei detriti sparsi sulla sede stradale. Vetture rimosse dal carro attrezzi. Entrambi gli automobilisti si sono accordati con la compilazione del modello Cid per le rispettive assicurazioni.