Biella, inchiodata da telecamera mentre riga una macchina: scatta la denuncia

Una donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato. A inchiodarla una telecamera posizionata poco distante dal luogo del misfatto, avvenuto sabato pomeriggio, a Biella, all'altezza di via Rosselli.

Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, a seguito di un diverbio per futili motivi legato a questioni di parcheggio, la donna ha atteso che la proprietaria di una Citroen si allontanasse per fare la spesa e con una chiave ha rigato tutta la fiancata del mezzo in sosta. A riprendere tutto una telecamera che ha permesso alla Polizia di risalire anche alla targa del veicolo a bordo del quale la donna si allontanava consentendo agli operatori di procedere all'identificazione dell'autrice del danneggiamento.