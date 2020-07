Si conoscono allo Speed Date di Ailoche e dopo un anno festeggiano il loro amore

Da un incontro fortuito può nascere il più grande degli amori. È la storia di Michela e Danilo che, dopo essersi conosciuti nella terrazza della Pro Loco di Ailoche, hanno deciso di festeggiare la nascita del loro amore, ad un anno esatto dalla loro partecipazione alla prima edizione dello Speed Date. “I sogni sono desideri e questa è la dimostrazione che la nostra realtà è magica – raccontano dalla Pro Loco – Quando ci hanno contattati per organizzare un aperitivo speciale nel luogo dove tutto è nato ci hanno riempito il cuore di orgoglio e soddisfazione. Questo è il motivo per cui abbiamo dato il via allo Speed Date: confrontarci e conoscerci senza cellulari e social riscoprendo emozioni e, perchè no, trovare l'anima gemella”.

Ma l'amore non è solo un colpo di fulmine. Spesso, serve pazienza e un pizzico di coraggio per conquistare il cuore della persona amata. “Dopo quella sera non sono usciti subito – ci spiegano – ma c'è voluto qualche tempo e alla fine si sono messi insieme. Siamo felici che la loro storia progredisca e li ringraziamo. Tutto questo contribuisce ad aumentare l'interesse intorno alla nostra manifestazione. All'inizio era vista con un po' di diffidenza e sospetto ma ora in tanti ci chiedono di rifarla. Per il 2020, causa Covid, non si farà nulla ma contiamo di replicarla il prossimo anno quando sarà possibile”.