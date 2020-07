A Cossato spunta nell'orto uno zucchino da record

Piacevole scoperta per una famiglia di Cossato, impegnata come ogni giorno nella raccolta dei prodotti della terra fino a quando ha scoperto un zucchino dal peso record di 4 chili. “È stata una vera sorpresa – raccontano – In tanti anni di orto non abbiamo mai trovato nulla di simili. Siamo abituati a dimensioni ridotte. Non ci abbiamo pensato un attimo e abbiamo subito immortalato il momento in uno scatto fotografico”.