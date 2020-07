A Pray continuano i lavori per la costruzione della nuova scuola materna

A Pray proseguono regolarmente i lavori per la costruzione della nuova scuola materna comunale di indirizzo Montessori. A dare comunicazione sullo stato del progetto lo stesso sindaco Gian Matteo Passuello sui canali social del Comune: “È stato predisposto la sistemazione della futura area verde e area giochi mediante la realizzazioni di terre armate e la preparazione del fondo e degli impianti e servizi interrati a servizio della futura scuola. Si ipotizza – sottolinea - la realizzazione della piattaforma in cemento armato nei primi giorni del mese di agosto, mentre il cronoprogramma dei lavori prevede l'installazione della struttura prefabbricata con inizio nel mese di settembre. Grazie a Achille Burocco per il costante impegno nel seguire i lavori oltre provvedere a finanziare la realizzazione della nuova struttura che sarà dedicata alla prima formazione dei nostri bimbi”.