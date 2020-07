A Mongrando stop a Tari e Tosap per altri 3 mesi per attività in difficoltà

Esentare per altri 3 mesi dal pagamento di Tari e Tosap le attività commerciali e produttive colpite dalle chiusure ma senza aumentare la pressione fiscale alle altre categorie di contribuenti. Questa la proposta passata durante l'ultimo consiglio comunale di Mongrando, dove è stata approvata la mozione avente ad oggetto gli aiuti alle famiglie e alle imprese per contrastare le difficoltà economiche emerse dal lockdown a causa del Covid-19, presentata congiuntamente da tutti i consiglieri. Nel corso dell'assemblea si è anche deciso di procedere all'erogazione dei buoni spesa a favore delle famiglie in difficoltà e di verificare se vi sia la possibilità di intercettare ulteriori contributi regionali e nazionali da impiegare in simili misure di sostegno.

“La mozione è il frutto di un lavoro di collaborazione tra i tre gruppi consiliari e di sintesi delle rispettive posizioni – spiega il vicesindaco Michele Teagno - emerse nel precedente consiglio durante la discussione delle mozioni presentate dal gruppo Progetto Mongrando, al termine della quale il sindaco Filoni aveva chiesto il ritiro delle stesse, proprio al fine di scrivere la mozione congiunta approdata nei giorni scorsi: una proposta accolta dall'opposizione, poiché lo spirito di unità e collaborazione richiesto dal primo cittadino era lo stesso che aveva animato le proposte della minoranza. In consiglio, la contrapposizione tra maggioranza e opposizioni è senza dubbio forte, tanto sul piano amministrativo che su quello politico, e rimarrà accesa anche in futuro, ma di fronte alla eccezionalità e alla gravità della situazione vissuta in questi mesi, con un importante gesto di responsabilità da parte di tutti, si è ritenuto di dover deporre le armi per dare ai cittadini di Mongrando un deciso segno di unità ed esprimere al meglio la vicinanza dell'intero consiglio comunale a chi è in difficoltà, al fine di incentivare una ripresa quanto più rapida possibile”.