Pollicini Verdi, al Giardino Botanico di Oropa riprendono i laboratori

Al Giardino Botanico di Oropa sono ripresi i laboratori dei “Pollicini Verdi”. A causa dell’emergenza Covid-19 si è dovuto prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento: per questo è necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio.

Un tuffo nel mondo degli anfibi, il gruppo di vertebrati più in pericolo di tutti, attraverso divertenti letture nel bosco, osservazioni, attività creative di ricostruzione del loro affascinante ciclo vitale. Un tuffo che si concluderà mascherandosi da uno di loro. L'attività è gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it).

Riservata a bambini di età compresa tra 5-10 anni. Le visite guidate per adulti sono sospese sino a data da destinarsi, ma per i genitori in attesa c’è la possibilità di fruire gratuitamente delle nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta.