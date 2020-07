Al via l'inaugurazione di "Transizioni", il percorso espositivo al Piazzo

Un percorso espositivo che usa la Fotografia, l’Arte Contemporanea e l’Artigianato Artistico di Eccellenza per raccontare esperienze di ieri, di oggi e dell’altro ieri, in un caleidoscopio di emozioni e narrazioni che hanno un comune denominatore proprio nelle attività delle singole associazioni che abitano il Palazzo: UPBeduca – Università Popolare Biellese, Associazione Stilelibero, BI-BOx Art Space, Associazione Fatti ad Arte.

La storia per immagini è affidata alla fotografia di Fabrizio Lava, i testi ad Alberto Zola. Un susseguirsi di immagini delle città e dei luoghi arduinici e guglielmini in una sorta di viaggio in giro per l’Europa: prima di tutto Ivrea, ma anche Vercelli, Cuorgnè, la rocca arduinica di Sparone, la Sacra di San Michele in valle di Susa, Digione, Cluny e la sua Abbazia in Borgogna, il Gesiun di Piverone, Settimo Vittone e la chiesa di San Lorenzo, l’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese, il lago d’Orta, l’isola di San Giulio e tanto altro ancora. Un progetto di Stilelibero, fotografie Fabrizio Lava, testi Alberto Zola.