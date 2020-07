Dal Nord Ovest – Auto distrutta sulla rotonda ma non c'è nessuno a bordo

Incidente alle prime luci dell'alba di oggi, 13 luglio. Intorno alle 5.30, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti a Caresanablot per un sinistro autonomo che ha visto coinvolta una sola autovettura che, dopo aver impattato sulla rotonda ed essersi capottata più volte, ha finito la sua corsa all'estremità opposta della rotonda.

All'interno, nessuno degli occupanti, che sembra si siano allontanati in modo autonomo abbandonando il mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. La squadra ha in seguito messo in sicurezza il mezzo e l'area raggiunta anche dalla Polizia stradale per i rilievi del caso.