Intervento del Soccorso Alpino Valdostano, oggi alle 14, per il recupero di un alpinista vittima di una caduta sulla via normale del Monte Bianco, versante italiano, Piton des Italiens.

L'incidente a quota 4100 mt. Il paziente, uno spagnolo di 64 anni, è in pronto soccorso in fase di diagnosi. Le sue condizioni sono buone. Ha riportato traumi non gravi.