Valdengo scende in campo contro le truffe, ecco la brochure dettagliata per riconoscerle

Il comune di Valdengo scende in campo per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di anziani e persone solitarie. Il consigliere comunale con delega alle politiche sociali Paolo Zanta, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, ha predisposto un'accurata brochure (vedi foto in allegato) dove sono elencate in maniera dettagliata le principali tipologie di truffe messe in atto nella zona con i consigli su come comportarsi nei diversi casi. La misura però più efficace è ovviamente sempre quella di mantenere la soglia dell’attenzione molto alta e di segnalare al 112 qualsiasi comportamento sospetto; in questo modo le forze dell’ordine possono attivarsi tempestivamente e individuare i malviventi.

“Durante il difficile periodo del coronavirus l’amministrazione comunale di Valdengo, guidata dal sindaco Roberto Pella – spiega Zanta - ha messo in atto diverse iniziative a sostegno delle persone bisognose: sono stati infatti consegnati come Comune buoni spesa del valore da 400 a 700 euro annui (in base al reddito) a persone bisognose da spendere all’interno del Comune per l’acquisto di beni di prima necessità e farmaci. Questo bonus si somma a quello del Governo per persone in cassa integrazione o disoccupate”.