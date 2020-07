Truffatrice seriale beccata dai Carabinieri di Bioglio

Ordinava online prodotti per la cura della persona che poi non pagava, la truffatrice romana denunciata dai Carabinieri della Stazione di Bioglio. I militari si erano messi sulle tracce della donna quando la vittima, titolare di un negozio di cosmetici del biellese, resasi conto dell’inesigibilità degli assegni utilizzati per i pagamenti delle forniture dei particolari prodotti di bellezza, aveva denunciato l’accaduto.

Gli accertamenti successivi, svolti in collaborazione con i colleghi della capitale, hanno permesso di ricostruire i passaggi ed identificare la donna - una vecchia conoscenza dell’Arma - che si serviva di corrieri nazionali per farsi consegnare i costosi prodotti di nicchia direttamente a casa propria. I Carabinieri hanno trasmesso una dettagliata relazione alla Procura della Repubblica romana, competente per la vicenda. Nessuna traccia della merce rubata.