“Buongiorno, alcune settimane fa un lettore faceva notare la situazione di pericolo di Via Cernaia a Biella, a causa di una buca. In pochi giorni la situazione è stata sistemata. Invece, come si può vedere dalle foto allegate, la situazione della SP208 (Bioglio-Piatto-Valdengo ndr) versa in questa situazione da anni. Magari i vertici della Provincia ci diranno che tali protezioni sono gli ultimi ritrovati per far fronte alla sicurezza sulle strade”.