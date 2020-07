Ronco piange la scomparsa dell'ex consigliere comunale Angelo Maula

Si è spento all'età di 88 anni Angelo Maula, ex consigliere comunale di Ronco. Membro dell'amministrazione comunale negli anni '80 con il sindaco Gian Clemente Penna, era un noto commercialista apprezzato e stimato da tutti in paese. "Un uomo antico stampo - commenta il sindaco Carla Moglia -. Come amministrazione ci stringiamo intorno alla sua famiglia per la perdita". La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Miranda, i quattro figli Lorenzo, Alfredo, Vittorio e Federico e la sorella Giovanna.