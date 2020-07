Rifiuti abbandonati a fuoco sulle rive del Cervo FOTO

Non sono ancora note le cause né gli autori dell'incendio divampato intorno alle 21 di ieri sera, 12 luglio, sulle rive del Cervo a Valdengo. Ad andare in fiamme alcuni rifiuti e altro materiale che, secondo le prime testimonianze, sarebbe stato scaricato in zona la sera prima. Il rogo è stato spento dai Vigili del Fuoco, che hanno poi messo in sicurezza l'area. Seguiranno eventuali aggiornamenti.