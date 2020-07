Giorno nero a Occhieppo Inferiore: è morto il Dottor Dellarole

Il Dottor Carlo Dellarole, 85 anni, riposerà vicino ai propri cari nella Tomba di Famiglia del cimitero locale. Rispettato da tutti i cittadini di Occhieppo Inferiore per il lungo e diligente esercizio della professione di medico nel paese, è mancato ieri, 12 luglio, all'età di 85 anni.



Il sindaco Monica Mosca ha voluto ricordare il signor Dellarole raccontando un avvenimento della propria infanzia: “Da bambina mi ero fatta male giocando con gli amici e non volevo farlo sapere ai miei genitori, siccome avrei dovuto essere più attenta e mi avrebbero sicuramente sgridata. Il dolore però era forte. Il giorno successivo sono andata di nascosto proprio dal dottor Dellarole chiedendogli di fare un controllo e, soprattutto, di non dire nulla ai miei genitori. Alla fine non era nulla di grave e il medico mi promise sorridendo che non lo avrebbe raccontato a nessuno, e così fece. Fui io, anni dopo a raccontarlo divertita alla mia famiglia. Era veramente una brava persona”.



Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di Asigliano Vercellese alle 15,30 di domani, 14 luglio. La famiglia ringrazia sentitamente il personale del reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Ponderano e il dottor Luca Grillanzoni per le cure e l’assistenza fornite.