Apd Chiavazzese in lutto per Pier Marco Coda Zabetta, per anni dirigente della società. A darne notizia è la società stessa, che sul suo sito ha espresso sentite condoglianze alla famiglia Coda Zabetta.

"Persona buona, affabile e laboriosa" scrivono ricordandolo. "In tutte le stagioni trascorse in blu-cremisi ha contribuito intensamente alla crescita della nostra società, operando ogni giorno per il bene dei giovani calciatori e delle loro famiglie. Di te, caro Marco, avremo sempre un bellissimo ricordo. Grazie per tutto quello che hai fatto".

Pier Marco lascia nel dolore la moglie Agnese e la figlia Cristina, oltre ai nipoti Andrea, Marco e Chiara. Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Chiavazza alle 10 di martedì 14 luglio.