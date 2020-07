A piedi e a petto nudo procede per la superstrada Cossato Biella

Da San Giacomo di Masserano ha pensato bene di ritornare a casa, in Valle Elvo, a petto nudo e a piedi. Il fatto di per sè non direbbe nulla se non che il giovane 26enne residente a Occhieppo, non avesse "imboccato" la superstrada, direzione Biella.

Nella giornata di ieri, 12 luglio, l'uomo è stato segnalato prontamente da alcuni automobilisti, a fronte della pericolosità del gesto. A circa un chilometro dall'uscita di Cossato, il soggetto è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Si tratta, appunto, di un 26enne che a suo dire, stava tornando verso la sua abitazione di Occhieppo. Per lui dovrebbe essere scattata una possibile sanzione.