Strage di via d'Amelio, con Libera Biella la commemorazione in ricordo di Borsellino

Avviso pubblico e Libera Biella hanno organizzato per domenica 19 luglio alle 10,30 la celebrazione in occasione del 28° anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Per l'occasione, verranno ringraziate le forze dell'ordine del territorio per il loro operato durante il periodo dell'emergenza ovid. La manifestazione si svolgerà nel piazzale di fronte alla provincia di Biella.