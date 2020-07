"Non esiste il modo giusto per fare la cosa sbagliata", il Pastore Alberto Antonello ci parla VIDEO

"Quante volte insistiamo nel fare cose che sappiamo essere sbagliate pensando che semplicemente perchè continuiamo insistentemente a ripeterle i risultati cambino. Non esiste il modo giusto per fare la cosa sbagliata è una frase che ci porta a riflettere sulla necessità di iniziare a fare le scelte giuste per ottenere giusti risultati. Solo così otterremo potremo cambiare il corso della nostra vita".