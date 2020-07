Naturalmente Biella: al via la campagna estiva di ATL e Fondazione Biellezza per promuovere il territorio

Natura incontaminata, aria e acqua pura, vasti spazi in cui praticare sport o semplicemente rilassarsi in totale sicurezza: punta su questi elementi, semplici ma di grande impatto, la campagna promozionale “Naturalmente Biella” messa a punto da ATL e Fondazione Biellezza per promuovere il Biellese in questa estate caratterizzata dal grande ritorno del turismo di prossimità.

Sullo sfondo l’azione promozionale della Regione Piemonte che, come annunciato già nei giorni dell’emergenza dal Presidente Cirio, ha ben chiara la necessità di rilanciare il turismo piemontese con un’azione forte che metta al centro la bellezza e il fascino dei vari territori oltre a risorse aggiuntive per la promozione.

La montagna poi si sta rivelando un forte attrattore e in questo contesto Biella e il Biellese hanno molte carte da giocare per far scoprire (o ri-scoprire) il territorio che sempre più lavora unito per prepararsi ad accogliere i turisti.

“Siamo convinti che la collaborazione con la Regione ci permetterà di mettere a punto una strategia che possa stimolare i turisti a venire nel nostro territorio a vivere esperienze coinvolgenti, ed allo stesso tempo sicure ed a contatto con la natura – spiega il presidente di Atl Biella Valsesia Vercelli Piergiorgio Fossale – il sostegno poi di un partner come la Fondazione BIellezza ci offre una spinta in più per dare slancio ad una campagna progettata in maniera coordinata. Questa campagna sarà solo un inizio, l’intenzione è quella di garantire una presenza comunicazionale ed informativa continua che, seguendo la stagionalità, andrà promuovendo tutte le peculiarità del territorio”.

Una campagna dunque incentrata su splendide immagini di territorio, sport e natura comunicate dal messaggio “Naturalmente Biella” selezionato come particolarmente convincente dai circa 2.000 partecipanti al sondaggio promosso nelle scorse settimane dalla Fondazione BIellezza. La campagna, che sarà giocata molto anche sulla forza dei social, è destinata a far conoscere il Biellese ai potenziali turisti disegnandone un’immagine di territorio accogliente e sorprendente, per molti versi “incontaminato” dal turismo di massa, una “bella scoperta” per l’estate 2020 ma soprattutto un territorio “a portata di mano” per le grandi città stremate da mesi di lockdown.

“Fondazione BIellezza sostiene con convinzione questa campagna pensata e messa a punto in totale sinergia con i vari attori turistici del territorio e che si aggancia alla campagna della Regione Piemonte – spiega il Presidente Paolo Zegna – il Biellese è una terra straordinaria che merita di essere conosciuta e vissuta e sono certo che questa campagna congiunta sarà il primo passo di un cammino comune che valorizzerà sempre più il nostro territorio”.