Coronavirus, salta a Valle Mosso il Sant'Eusebio Summer Festival. Appuntamento al 2021

Salta la festa patronale di Valle Mosso, in programma come ogni anno nella seconda metà del mese di luglio. Un appuntamento molto apprezzato dal pubblico capace di riunire la comunità e rallegrarsi davanti ad attrazioni, cene e divertimento.

“Quest’anno, purtroppo, non ci sarà possibile realizzare il Sant'Eusebio Summer Festival a Valle Mosso - affermano dal comitato organizzatore - . I protocolli anti-covid-19, con i relativi distanziamenti e impossibilità di assembramenti e processioni, ci obbligano a fermarci e a rimandare tutto al prossimo anno. Ci dispiace molto perché sappiamo che l'evento è anche festa del paese. Un’occasione per stare insieme, per incontrare tante persone, per divertirsi, per mangiare in compagnia, per sperimentare e rinsaldare la coesione di un territorio e anche per sostenere economicamente la Parrocchia. Per senso di responsabilità, preferiamo però attendere il miglioramento della situazione generale e sperare nel 2021”.

In ogni caso, domenica 19 luglio sarà celebrata la Santa Eucarestia alle 10 presso la Chiesa di Sant'Eusebio di Valle Mosso, con la capienza massima di 77 persone.