A Cavaglià taglio dell'erba, wc e nuove docce al campo sportivo

Proseguono a Cavaglià le manutenzioni alle attrezzature e agli impianti sportivi locali. Nei giorni scorsi, si è provveduto al taglio dell'erba presente al campo sportivo di via Rondolino, utilizzato anche come punto di atterraggio per l'elisoccorso del 118. Nello stesso luogo, si è intervenuto per installare le nuove docce e il wc. “Reso possibile – spiega il sindaco Mosè Brizi sulla pagina social del Comune - grazie all'importante investimento della società Biella Rugby 1977 a testimonianza di quanto la stessa creda nel progetto del Cavaglià Rugby”.