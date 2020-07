A Mongrando è in arrivo il registro De. Co. per la valorizzazione dei prodotti locali

Passi in avanti a Mongrando per il registro De.Co. Nell'ultimo consiglio comunale è stato approvato il regolamento della denominazione comunale di origine per i prodotti caratteristici del territorio. A causa della pandemia da Covid, la procedura ha avuto una battuta d'arresto dopo l'approvazione della mozione presentata dal gruppo di minoranza “Mongrando. Punto e a Capo” guidata da Simona Coda, che puntava alla valorizzazione del territorio attraverso questo strumento di promozione dei prodotti tipici.

La proposta era stata accolta con favore dalla maggioranza nei mesi scorsi, ma a causa del lockdown non si era ancora potuto procedere alla stesura del regolamento. Finalmente durante l'ultimo consiglio comunale, il nuovo regolamento è stato approvato dalla maggioranza e dai consiglieri Coda e Squillace, mentre si sono astenuti i consiglieri Gazzola e Negro del gruppo Progetto Mongrando - Guabello Sindaco. “Il prossimo passo sarà nominare la commissione – spiegano dal Comune - creare il logo e attivare il registro, così che le realtà interessate ad aderire possano sfruttare anche questa opportunità di farsi conoscere promuovendo i prodotti tipici del nostro paese”.