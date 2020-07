L'opinione di Vittorio Barazzotto: "L'automobilista, il pedone e il sindaco"

Il chilometro lanciato in via Rosselli o il brivido dell’imprevisto negli incroci di via Trento e di via Trieste. Le tenebre degli attraversamenti pedonali di corso 53° Fanteria e di via Lamarmora o l’esperienza da fuori pista sul manto stradale rattoppato.

Sono tante le zone di Biella e del Biellese in cui non si riesce più a garantire la sicurezza stradale, come dimostrano i numeri in ascesa degli incidenti automobilistici che coinvolgono, in special modo, i pedoni, spesso vittime di auto che sfrecciano a velocità insostenibili in contesti urbani.

Sono tanti i fattori che causano incidenti, i più rilevanti riguardano la presenza di rettilinei che incoraggiano le auto alla velocità, la distrazione alla guida per un messaggio o una telefonata improvvisa, troppi attraversamenti mal segnalati o collocati a ridosso di zone a ridotta visibilità e la scarsa illuminazione. In più la mancanza di pattuglie in strada, a causa di un cronico sotto organico del personale.

In una provincia in cui l’età media della popolazione è tra le più alte d’Italia (siamo secondi solo a Savona), mettere in sicurezza le strade e gli incroci deve essere una priorità, per la tutela della salute e della vita del cittadino.

La Procura, giustamente, ha inasprito le pene nei confronti dei guidatori che causano incidenti, come accaduto di recente per l’investimento mortale di Sandigliano, ma le amministrazioni a partire da Biella, devono rafforzare e sostenere gli interventi per la cura delle strade, allestendo ad esempio zone di attraversamento pedonale rialzate e riportando più luce in un capoluogo immerso nel buio. Sarebbe sufficiente guardare ai Paesi d’oltralpe e procedere ad un copia incolla, o anche a qualche provincia limitrofa. Ancora una volta non è solo una questione di spesa. Molti sindaci preferiscono non scontentare i propri elettori, lasciandoli liberi di cimentarsi in prove da rally sulle strade affidando alla (mala) sorte, il destino dei loro compaesani.