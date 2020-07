Miagliano, nuovo cantiere alla materna. Il sindaco: "Scuola ambito prioritario"

È attivo da pochi giorni un nuovo cantiere alla materna di Miagliano che prevede nuovi lavori di manutenzione, finalizzati a migliorare il decoro e la sicurezza della struttura. “Riteniamo il settore scolastico - afferma il sindaco Alessandro Mognaz - un ambito prioritario, gli investimenti fatti in questi anni trovano ampio gradimento tra le famiglie unitamente alla consolidata esperienza del corpo docente e del personale che opera nella nostra scuola”.

Gli interventi prevedono la riqualificazione del portico esterno con il rifacimento dell’intonaco ammalorato su tutte le superfici, la successiva tinteggiatura e un insieme di opere atte all’installazione di pannelli antitrauma, destinati a garantire la fruizione in sicurezza dell’area; seguiranno infine ulteriori tinteggiature di alcuni locali interni. “Puntiamo - informa il vicesindaco Vinetti- a riaprire il prossimo anno scolastico con nuove migliorie, con l’obiettivo di aumentare il benessere dei bambini; è inoltre in fase di studio l’integrale sostituzione degli impianti di illuminazione interna con apparati led, in ottica di maggior efficenza e risparmio energetico, da poter realizzare entro la fine dell’anno”.