Rally Lana 2020, la prima speciale a Curino mette KO Carmellino FOTOGALLERY

La tanto celebre quanto impegnativa prova di Curino ha cominciato subito a influire sul risultato del rallyLANA, chiudendo sul più bello il duello tutto biellese fra Corrado Pinzano e Ivan Carmellino per il posto d’onore.

Infatti a circa metà del tratto cronometrato Carmellino ha sbattuto e si è dovuto ritirare. Ma per Corrado Pinzano, risalito al posto d’onore, non sarà comunque una passeggiata, visto che come lo scorso anno Elwis Chentre ha aumentato il passo e si è portato alle sue spalle: 15” li dividono, non pochi ma non incolmabili.

La prima Curino ha visto più in difficoltà Scattolon, che per una scelta di gomme non perfetta ha perso una decina di secondi dai rivali scendendo in quinta posizione a 2”2 da Gino. Intanto Andrea Crugnola ha piazzato un altro miglior tempo, staccando di 3”8 Alessandro Gino, che è a sua volta si è avvicinato a soli 1”5 da Chentre.

Andrea Crugnola sembra aver deciso di gestire il suo ampio vantaggio, almeno a giudicare dal fatto che – pur vincendola nuovamente – ha peggiorato il suo tempo sulla prima ripetizione della Curino, il cui fondo è sicuramente più sporco.

Saldamente al sesto posto Marco Gianesini, il settimo se lo giocheranno sull’ultima prova speciale Dall’Era e Varisto con le rispettive Skoda Fabia.

Fra le 2 ruote motrici, Vescovi ha portato a 11” il suo vantaggio su Perruccio, mentre sarà da cardiopalmo lo sprint fra Caffoni e Tondina: ora è passato al comando il primo con appena 2 decimi di secondo di vantaggio.