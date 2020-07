passioneaifornelli - Trancio di spada alle erbe aromatiche

Ricetta per 4 persone:

4 tranci di spada (Spessore 3/4 cm.)

Un ciuffo di maggiorana-menta-salvia-basilico-prezzemolo-timo.

Olio ex

Sale e pepe bianco.



Tritate un ciuffo abbondante di ciascuna erba aromatica. Quando tritate cercate di non schiacciare le erbe aromatiche. Rosolate i tranci di spada in una padella precedentemente velata con un po di olio extravergine. Date una spolverata di sale su ambo i lati del trancio e lasciate cuocere per due minuti ambo i lati. Se vi piace il pesce più cotto aumentate di un paio di minuti la cottura. Insaporite lo spada con una macinata di pepe bianco e spegnete. Una volta pronti, stendete i tranci su un asse da cucina e impanateli con il trito aromatico. Servite aggiustando di sale, se serve, e aggiungete delle fettine di limone. Per un tocco in più, aggiungerei a parte della crema di aglio dolce. Una ricetta molto semplice, facile da fare, fresca, veloce ma gustosissima.

Giancarlo Lazzarini

